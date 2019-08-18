2019/08/18 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة “روس كوسموس” أن المسؤولين عن عمل المحطة الفضائية الدولية عدلوا مدارها حول الأرض.وأشار بيان صادر عن الوكالة إلى “أن الخبراء الروس أشرفوا على تشغيل محركات مركبة “بروغريس إم إس-12″ الملتحمة بالمحطة، والتي ساعدت الأخيرة على تعديل مدارها في الفضاء، وأن المرحلة الأولى من تعديل مدار المحطة تمت بنجاح وفي الوقت المحدد”.وكانت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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