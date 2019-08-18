2019/08/18 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … طالبت النائبة عالية نصيف،اليوم الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير التعليم العالي قصي السهيل بإجراء توسعة ثانية لأعداد المقاعد المخصصة لطلبة الدراسات العليا، مؤكدة ان زيادة اعداد حملة الشهادات العليا هو مكسب للبلد . وقالت نصيف في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه: “يجب ان نلتفت الى معاناة شريحة كبيرة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب تطالب بتوسعة ثانية لأعداد المتقدمين للدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب تطالب بتوسعة ثانية لأعداد المتقدمين للدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).