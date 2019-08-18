اعتقال إرهابيين نفذا تفجيرا انتحاريا راح ضحيته العشرات من المواطنين في تلعفر

2019/08/18 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الأحد، بإلقاء القبض على إرهابيين اثنين شاركا في عملية تفجير عجلة مفخخة راح ضحيتها

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