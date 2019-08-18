2019/08/18 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، الاحد (18 اب 2019)، أن حديث القيادي في حركة النجباء، يوسف الناصري، عن الجيش العراقي ووصفهم بـ"المرتزقة"، يمثل إهانة للشعب كله، فيما حذر من عدم محاسبته.

وطالب الربيعي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "وزير الدفاع بإقامة دعوى قضائية ضد كل من يصرح بالإساءة للجيش العراقي ولتاريخه الكبير في التصدي للاعتداءات الخارجية وحماية حدود العراق فضلاً عن التضحيات الكبيرة في استباب الأمن"، مبيناً أن "التجاوز على تاريخ الجيش العراقي يمثل استهتاراً بتلك الدماء التي ضحت من اجل الحفاظ على وحدة هذا البلد من كل اعتداء سواء كان داخلي او خارجي".

وأضاف أن "حديث يوسف الناصري الذي اساء لتضحيات الجيش العراقي، يمثل إهانة للشعب ككل وليس لطرف معين"، محذراً من "استمرار تلك الأصوات النشاز بدون حساب قد يؤثر بشكل مباشر على عمق العلاقة بين القوى الامنية، فضلا عن انسحاب هذا الامر حتى على القوى السياسية التي اذا ما وصل اليها الخلاف سيؤثر على الشارع العراقي بشكل سلبي".

وكان الناصري قد اثار ضجة كبيرة عندما دعا، خلال مشاركته في احد البرامج الحوارية، بحل الجيش ووصفه بأنه "مرتزقة"، داعياً الى جعل الحشد الشعبي وزارة، وأن يكون هو الجيش الاساسي وليس الرديف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قيادي بسائرون: حديث الناصري عن الجيش اهانة للشعب كله ونحذر من عدم محاسبته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قيادي بسائرون: حديث الناصري عن الجيش اهانة للشعب كله ونحذر من عدم محاسبته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).