2019/08/18 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “مايكروسوفت” عن اكتشاف خطر يهدد مئات الملايين من الكمبيوترات التي تستخدم نظام التشغيل “ويندوز 10”.ودعا مدير التعامل مع الحوادث في شركة “مايكروسوفت”، سايمون بوب، المستخدمين عبر المدونة الرسمية للشركة إلى تحديث نظام التشغيل على حواسيبهم، مشيرا إلى أن الثغرات التي تم اكتشافها قد تتسبب بانتشار برمجيات خبيثة وفيروسات من دون أي عمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مايكروسوفت تكشف عن خطر يهدد مستخدمي ويندوز 10 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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