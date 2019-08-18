السجن 5 سنوات لمدان ابتز شخص بنشر صوره العائلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2019/08/18 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات المثنى حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر بحق مدان اقدم على اختراق حساب شخصي عبر الفيس بوك لاحد المواطنين والحصول على صور عائلية مهدداً بنشرها عبر مواقع التواصل في حال عدم دفعه مبلغ مالي.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المحكمة نظرت قضية مدان اقدم على ابتزاز احد […]

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