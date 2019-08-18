العراق ومركز جنيف للسياسات الأمنية يبحثان نشاطات المركز بشان الأمن الدولي والإقليمي

2019/08/18 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العراق ومركز جنيف للسياسات الأمنية نشاطات المركز سيما المواضيع المتخصصة بالأمن الدولي والإقليمي بما فيها الشرق الأوسط.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم , ان الممثل الدائم في جنيف السفير حسين محمود الخطيب زار مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP) والتقى مدير المركز السفير كريستيان دوسيه”.وتم خلال اللقاء التباحث حول نشاطات المركز في مجال التدريب […]

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