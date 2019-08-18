2019/08/18 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع التقدم في العمر يفضل المرء الاسترخاء والاستمتاع بمتع الحياة البسيطة، ولكن هذا لا ينطبق على الجميع، حيث قررت عجوز أمريكية دخول موسوعة ”غينيس“ في عيد ميلادها الـ 103، وذلك عبر القفز بالمظلة.

أصبحت كاثرين هودجز 103 أعوام من مدينة ”سياتل“ أكبر سيدة في العالم تقفز بالمظلة مع شريك.

وحسب وكالة ”يونايتد برس إنترناشونال“ الأمريكية، رُبطت كاثرين في مدرب القفز بالمظلات، قبل أن تقفز من طائرة على ارتفاع حوالي 3300 متر فوق مقاطعة سنوهوميش الأمريكية مع ابنها وارين هيدجز، وبعض أفراد عائلتها.

وقالت كاثرين إنه ”أمر ممتع، فلماذا لا نحظى ببعض المرح هيا بنا، لقد كان أمرًا مربكًا، فلم أعرف ماذا أقول، وكنت متوترة للغاية“ وفق ارم نيوز.

ووفقًا للتقارير، اقترح وارين، الذي قفز بالمظلات عدة مرات سابقة، على والدته تجربة تحطيم الرقم القياسي.

وقال مسؤولو القفز بالمظلات في سنوهوميش إن الرقم القياسي الحالي في موسوعة غينيس، هو 100 عام، بينما أشار تقرير إخباري من أستراليا إلى أن سيدة تبلغ من العمر 102 عام قفزت بالمظلة في العام الماضي، مما ترك الطريق ممهدًا لتحطيم كاثرين الرقم القياسي.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عجوز بعمر 103 أعوام تدخل ”غينيس“ بالقفز بالمظلة – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عجوز بعمر 103 أعوام تدخل ”غينيس“ بالقفز بالمظلة – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).