2019/08/18 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم، رسالة عاجلة من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بشأن إقامة المباريات على أرض العراق.

وكان الاتحاد العراقي، قد تقدم بشكوى لدى محكمة كاس من أجل إعادة النظر بقرار فيفا الذي طالب العراق باختيار أرضه الافتراضية خارج العراق.

وقال مستشار الاتحاد نزار أحمد في ت...

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