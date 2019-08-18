English | كوردى

شاهد بالفيديو.. ليش؟ .. بغداد / دائرة تعويضات محافظة بغداد - 2019/8/18


شاهد بالفيديو.. ليش؟ .. بغداد / دائرة تعويضات محافظة بغداد - 2019/8/18
2019/08/18 | 13:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: K1WOuhJajOI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليش؟ .. بغداد / دائرة تعويضات محافظة بغداد - 2019/8/18) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ليش؟ .. بغداد / دائرة تعويضات محافظة بغداد - 2019/8/18) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).

كامل التفاصيل في: قناة الفرات ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا