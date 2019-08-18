اربع محافظات تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل

2019/08/18 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد …اعلنت اربع محافظات، اليوم السبت، تعطيل دوامها الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الغدير.وقالت وكالة الانباء العراقية الرسمية، في خبر لها، اطلعت عليه /بدر نيوز/، ان “مجلس محافظة واسط اعلن رسمياً تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الغدير”.فيما افاد مصدر في مجلس ميسان، لـ/موازين نيوز/، بتعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم […]

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