اكساء شارع الكمارك وسط العاصمة بغداد

2019/08/18 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن اكساء شارع الجمارك، وسط العاصمة.

وذكر إعلام الامانة في بيان حصلت عليه "العهد نيوز"، إن “بلدية الرصافة احدى

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