الداخلية الأفغانية: مقتل 63 وإصابة نحو 200 بتفجير استهدف حفل زفاف

2019/08/18 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفر تفجير استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، عن مقتل ثلاثة وستين شخصا، وإصابة نحو مئتين آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية نصرت رحيمي في تصريح، إن حصيلة ضحايا التفجير هي الأكبر منذ شهور، فيما ذكر شهود عيان، ان انتحاريا نفذ الهجوم، الذي وقع في العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، بقاعة مزدحمة بالرواد، فيما نفت حركة طالبان من جهتها علاقتها بالهجوم.

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