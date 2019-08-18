2019/08/18 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق أحد مطاعم اللاذقية شهرة واسعة بعدما نشرت “فاتورة”، طالب من خلالها المطعم أحد الزبائن بدفع مبلغ لأنه لم يطلب الطعام، تحت بند “رسم عدم طلب الأكل”.ووصلت قيمة المبلغ إلى 2600 ليرة من أصل إجمالي الفاتورة البالغة 28525 ليرة، إضافة إلى “ضريبة” ثانية لا تقل غرابة، تحت اسم “رسم عيد ميلاد”.ويبدو أن أصحاب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أغرب ضريبة سياحية في سوريا رسم عدم طلب الأكل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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