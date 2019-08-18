نائب روسي يجري زيارة موسعة لسوريا وقد يلتقي بالأسد

2019/08/18 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجموعة الصداقة بين برلماني روسيا وسوريا النائب في مجلس الدوما دميتري سابلين إلى سوريا، حيث من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد ويزور محافظتي طرطوس واللاذقية.وقالت رابطة “الأخوة القتالية” الروسية التي يشغل فيها سابيلن منصب نائب الرئيس: “خلال جولته سيزور سابلين إحدى السفن الحربية الروسية قبالة السواحل السورية، كما سيلتقي محافظ طرطوس …

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