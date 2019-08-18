نفط الجنوب يجدد عقود 17 لاعباً ويستقطب 10 آخرين

2019/08/18 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

اعلن نادي نفط الجنوب الرياضي، اليوم الاحد، اقترابه من إكمال قائمة فريقه الكروي للموسم الجديد.

وقال عضو الإدارة إبراهيم دحلوس في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن إدارته جددت تعاقدها مع 17 لاعبا ممن مثلوا الفريق في الموسم الماضي، وهم عدي طالب، مهند جواد، صفاء حليم، حيدر جلاوي، حسام فيصل، كرار جمعة، فراس زامل، وسام مالك، صادق زامل، ازهر زهير، حيدر احمد، رضا رعد، محمد فياض، حمزة ابراهيم، باسم علي، احمد قاسم، حسين جواد .

وأضاف دحلوس "تعاقدنا مع ٦ عناصر جديدة وهم علي عبدالكريم، حيدر ساري، عبدالله محسن، وائل عبدالمحسن، مصطفى هادي، منار طه"، مبيناً ان ادارته أكملت اجراءات وصول وتعاقدها مع ثلاثة محترفين، والمحترف الرابع في طور المباحثات.

واشار الى ان "الفريق بدأ تحضيراته بوتيرة متصاعدة لتقديم موسم يليق بكتيبة فرسان الجنوب".

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