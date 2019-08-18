القبض على إرهابيين شاركا بتفجير سيارة مفخخة في تلعفر

2019/08/18 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين شاركا في عملية تفجير عجلة مفخخة في قضاء تلعفر قبل عدة أشهر.

وذكرت القيادة، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى وقوة خاصة من لواء 33 نفذت عملية نوعية فجر هذا اليوم في مجمع الجغيفي غرب البعاج".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن اعتقال إرهابيين اثنين كانا قد شاركا في عملية تفجير عجلة مفخخة راح ضحيتها عدد من المواطنين الابرياء في قضاء تلعفر قبل عدة أشهر".

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