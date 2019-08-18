2019/08/18 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد فيلم “الصعود” الروسي من إخراج، أنطون ميغيرديشيف، 2.5 مليون شخص من مواطني الصين.Video Player وانطلق عرض الفيلم في 13 يونيو الماضي ليستغرق 4 أسابيع، ما يعتبر رقما قياسيا بالنسبة إلى السينما الصينية حيث لا تدوم العروض هناك أكثر من 3 أسابيع حتى أفلام هوليوود الأمريكية ذاتها.وأفاد موقع وزارة الثقافة الروسية بأن فيلم “الصعود”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيلم روسي يجني 13 مليون دولار في الصين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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