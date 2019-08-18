كوردستان تصادر عشرات الأطنان من البيض الايراني في معبر باشماخ

2019/08/18 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بمصادرة آسايش السليمانية، عشرات الاطنان من بيض المائدة في معبر باشماخ الحدودي مع ايران.

وقال المصدر لشفق نيوز ان آسايش السليمانية صادرت أكثر من 65 طناً من البيض في معبر باشماخ الدولي التابع لقضاء بينجوين خلال يومين.

واضاف المصدر ان الاجراء يأتي استناداً الى التعليمات الصادرة مؤخراً بمنع استيراد البيض من خارج اقليم كوردستان.

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