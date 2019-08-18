2019/08/18 | 13:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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نائب بسائرون لعبد المهدي: مهلتك انتهت وعليك تحمل مسؤولية حكومتك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاحد، انقضاء مدة التقييم الخاصة بحكومة عادل عبد المهدي، داعيا ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب بسائرون لعبد المهدي: مهلتك انتهت وعليك تحمل مسؤولية حكومتك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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