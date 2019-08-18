نائب بسائرون لعبد المهدي: مهلتك انتهت وعليك تحمل مسؤولية حكومتك

2019/08/18 | 13:22

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بغداد :سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاحد، انقضاء مدة التقييم الخاصة بحكومة عادل عبد المهدي، داعيا ا...

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