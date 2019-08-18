رئيسا استئناف بغداد الرصافة وبابل يؤديان اليمين امام رئيس مجلس القضاء الأعلى

2019/08/18 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى رئيسا محكمتي استئناف بغداد الرصافة وبابل، اليوم الاحد، اليمين امــام رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان.

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