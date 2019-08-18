2019/08/18 | 13:24

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نتائج برشلونة اخر 6 مباريات بدون ميسي ❌تعادل مع الانتر 1-1خسارة من ليفانتي 2-1خسارة من اشبيلية 2-0تعادل مع ويسكا 0-0خسارة من سيلتا فيغو 2-0 خسارة من بيلباو 1-0

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