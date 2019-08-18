قوة من الحشد تلقي القبض على إرهابيين اثنين شاركا بتفجير سيارة مفخخة في تلعفر

2019/08/18 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من الحشد الشعبي ، الأحد، عملية أمنية في مجمع الجغيفي غرب البعاج، فيما أسفرت عن القبض على إرهابيين اثنين وفق المادة 4 إرهاب.وذكر موفدنا ان "قوة مشتركة من اللواء 33 والاستخبارات ضمن قاطع عمليات نينوى للحشد ومكافحة إجرام تلعفر قد ألقت القبض على إرهابيين اثنين في مجمع الجغيفي غرب البعاج ", مبينا ...

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