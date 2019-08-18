2019/08/18 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهنة إنتاج العسل الطبيعي في محافظة صلاح الدين تعد من أهم الثروات الخاصة, مع تميز المحافظة بكثرة المزارع والبساتين .لكن النحالين يعانون من إنعدام الدعم الحكومي وسط دعوات للإهتمام بهذه الثروات من خلال مكافحة الأمراض, ودعم القائمين عليها.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مهنة إنتاج العسل الطبيعي تعد من أهم الثروات في صلاح الدين النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهنة إنتاج العسل الطبيعي تعد من أهم الثروات في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهنة إنتاج العسل الطبيعي تعد من أهم الثروات في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).