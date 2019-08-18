رئيسا محكمتي استئناف بغداد الرصافة وبابل يؤديان اليمين امام رئيس مجلس القضاء الأعلى

2019/08/18 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى رئيسا محكمتي استئناف بغداد الرصافة وبابل ، اليوم الاحد ، اليمين امــام رئيس مجلس القضـاء الاعلى القاضــي فائق زيدان.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان ” القاضي عماد خضير والقاضي حيدر جابر اديا اليمين امام رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدن رئيسين لمحكمتي استئناف بغداد الرصافة وبابل الاتحاديتين ، بعد صدور المرسوم الجمهوري […]

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