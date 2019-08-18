2019/08/18 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف مدعي أمن الدولة في الأردن سيدة كانت قد وضعت قطعة حشيش مخدر في مركبة زوجها، قبل أن تبلغ عنه إدارة مكافحة المخدرات بقصد توريطه للخلاص منه.وأفاد موقع “الغد” عن مصادر وصفها بالموثوقة بأن السيدة أحضرت قطعة حشيش من أحد الأشخاص، ثم وضعتها تحت مقعد مركبة زوجها وأبلغت إدارة مكافحة المخدرات بوجود مخدرات في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيف سيدة أردنية دسّت المخدرات في مركبة زوجها ووشت به للأمن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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