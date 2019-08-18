رئيسا استئناف بغداد الرصافة وبابل يؤديان اليمين أمام رئيس القضاء الأعلى

2019/08/18 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أدى رئيسا محكمتي استئناف بغداد الرصافة وبابل، صباح اليوم الاحد، اليمين امام رئيس مجلس القضـاء الاعلى القاضي فائق زيدان.





وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القاضي عماد خضير والقاضي حيدر جابر اديا اليمين امام رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدن كرؤساء لمحكمتي استئناف بغداد الرصافة وبابل الاتحاديتين بمناسبة صدور المرسوم الجمهوري بتعيينهم بمنصب رئيس استئناف في المحاكم التي يعملون فيها”.

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