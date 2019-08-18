2019/08/18 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة الأسرة في حي الخليفة بالقاهرة، ، على الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة شهر واحد، لامتناعه عند سداد نفقة ابنته لينا من زوجته المطلقة هند الحناوي.وبدأت المحكمة المذكورة، يوم الخميس بالنظر في الدعوى المقدمة من هند الحناوي، التي طالبت فيها، مطلقها أحمد الفيشاوي، بالإنفاق على ابنتهما ودفع مصروفات دراستها بلندن.ويترتب على الفيشاوي،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن للفنان المصري أحمد الفيشاوي لامتناعه عن سداد نفقة نجلته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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