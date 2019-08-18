2019/08/18 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إغلاقه لفترة أكثر من عشرة سنوات ..أعادت كوادر وآليات مديرية بلدية البصرة وبالتعاون مع خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء فتح شارع أول لاين في حي الحسين .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة افتتاح طريق حيوي في البصرة أغلق منذ 10 أعوام +(صور) النعيم نيوز.

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