اعتقال أربعة متهمين بقضايا جنائية في ديالى

2019/08/18 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاحد، ابأن القوات الأمنية اعتقلت أربعة متهمين بقضايا جنائية في عمليات دهم جرت بمناطق متفرقة من المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “مفارز امنية مشتركة اعتقلت 4 متهمين بقضايا جنائية مختلفة في عمليات دهم جرت في بعقوبة ومحيطها خلال الساعات الماضية”.واضاف المصدر، أن “المعتقلين تم نقلهم الى […]

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