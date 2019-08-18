نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني لتربية البصرة

2019/08/18 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت التربية، نتائج الدراسة الابتدائية الدور الثاني للعام الدراسي 2018 /2019 للمديرية العامة لتربية محافظة البصرة.

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