الحرس الثوري يرهن الافراج عن ناقلة النفط البريطانية بقرار قضائي

2019/08/18 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد قائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنغسيري، الأحد، أن الافراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في السواحل الايرانية رهن بقرار الجهاز القضائي ومنظمة الموانئ والملاحة الايرانية.وقال تنغسيري، في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش مراسم اليوم العالمي للملاحة اليوم، رداً على سؤال لصحفي حول الافراج عن ناقلة النفط البريطانية بعد الافراج […]

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