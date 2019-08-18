القبض على 3 متهمين اودوا بحياة شاب بآلة حادة في الديوانية

2019/08/18 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلنت قيادة شرطة الديوانية، عن القبض على 3 متهمين بأرتكاب جريمة قتل شاب بعد مرور 72 ساعة على الحادث.

وقال اعلام شرطة المحافظة في بيان، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، اليوم الاحد ، انه "تمكنت قوة مشتركة من مركز شرطة سومر وبقية الاجهزة الامنية بعد مرور ٧٢ ساعة فقط من إلقاء القبض على ٣ متهمين بحادث القتل الذي راح ضحيته شاب في العشرينات من العمر بعد تعرضه لعدة طعنات في جسمه بواسطة سكين".

واضاف البيان، بأنه "اعترف المتهمين أثناء سير التحقيق معهم في قسم مكافحة الإجرام بأرتكابهم الحادث بسبب مشاكل اجتماعية".



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