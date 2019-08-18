مدينة اسطنبول التركية تغرق بمياه الامطار

2019/08/18 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

منذ الامس تشهد مدينة اسطنبول التركية هطول أمطار غزيرة، أسفرت عن وقوع خسائر مالية كبيرة لعديد من المحال التجارية.

وافادت وسائل اعلام محلية، ان المياه غمرت البازار الكبير التاريخي، في حين قال مسؤولون إن شخصا لقي حتفه في المدينة.

وقالت ان أصحاب المتاجر يخوضون في المياه ويحاولون رفعها من داخل متاجرهم ومن الطرقات، كما تظهر اللقطات المياه تتدفق من فتحة في جدار إلى البازار، إضافة إلى بالوعة تركت مفتوحة لتصريف مياه الأمطار.

وقال المتحدث باسم مجلس بلدية اسطنبول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“،اليوم الاحد، إنه تم العثور على جثة مشرد بمنطقة "أون كاباني" في الجانب الأوروبي من المدينة، مشيرًا إلى أنه لقي حتفه بسبب الفيضانات.

وقال مركز تنسيق مواجهة الكوارث في مجلس بلدية اسطنبول، إن المياه غمرت عدة طرق في أنحاء المدينة بينها أجزاء من الطريق الذي يمر بشواطئ حي ”بكركوي“، وجزء من أحد الطرق السريعة الرئيسية بالمدينة.

وقال المركز إن الأمطار هطلت بمعدل 114 كيلوغرامًا على كل متر مربع في حي الفاتح، حيثُ يوجد البازار الكبير وحي أون كاباني.

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