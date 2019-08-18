القبض على 13 مخالفا من الجنسية البنغلاديشية في ذي قار

2019/08/18 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 13 شخصا من الجنسية البنغلاديشية مخالفين لشروط الإقامة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، نفذت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في ذي قار بأشراف العميد عادل جبار الغزي وبالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار حملات تفتيشية لمتابعة مخالفي شروط الإقامة، شملت متابعة العاملين في الفنادق والمطاعم والكافيهات".

وأضافت ان "العملية أسفرت عن القاء القبض على (13) من المخالفين البنكلادش، اتخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة".

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