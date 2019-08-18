نوميديا جرّوفي - إنتقام إيجابي

2019/08/18 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوميديا_جرّوفي إذا أردت أن تنتقم من أحدٍ،أترك له ذكريات جميلة تمِيته وتؤلمه عندما يتذكرها، أجعله يشعر بخسارة ما كان جميلا بالأمس ولم يصبح بدائرته الآن.كن الزهرة الأنيقة الوحيدة الخيرة ببستانه.اجعله يفقد ربيع الألوان ورائحة الطّيب بعدك.اجعله يندم على فقدانك عندما تكون أقوى بنسيانه .كن كالمحارب المنتصر بالمعركة وتحدّى دقائق الدهر.كن كالسيف القاطع بنسيان ما كان بالأمس.كن كالباحث والتفت لمست......

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