معسكر داخلي لمنتخب كرة الهدف للنساء والرجال استعداداً لبطولة أسيا

2019/08/18 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية عن اقامة معسكر داخلي للمنتخب الوطني للنساء والرجال بكرة الهدف للمكفوفين في العاصمة بغداد استعداداً للمشاركة في بطولة أسيا ( الباسفيك ) التي تقام في تايلند.

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