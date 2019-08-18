تحالف القوى يؤكد سريان قانون الانتخابات على كل المناطق المتنازع عليها

2019/08/18 | 14:26

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بغداد/ سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية احمد مظهر الجبوري، ان قانون الانتخابات سيسري جميع المناطق ان كانت ...

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