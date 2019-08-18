الدفاع النيابية: تفعيل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻻﻟﺰاﻣﻲ سيكون نقمة على الحكومة

2019/08/18 | 14:26

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بغداد :سومر نيوز

حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، من أن تفعيل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻻﻟﺰاﻣﻲ سيكون “نقمة” على الحكومة ال...

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