ذي قار: حملات تفتيشية لمتابعة مخالفي شروط الإقامة

2019/08/18 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار اليوم الأحد تنفيذها حملات تفتيشية لمتابعة مخالفي شروط الإقامة من العمال الاجانب المقيمين في المحافظة.وقال بيان تلقته “خطوة برس” إنه “تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية المحترم نفذت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في ذي قار بأشراف العميد عادل جبار الغزي وبالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة

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