2019/08/18 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت وزارة الدفاع، استقبالا رسميا، لرئيس الجمهورية برهم صالح الذي زار مقر الوزراء في بغداد،.وقال مصدر، ان “صالح زار مقر وزارة الدفاع وبحث مع الوزير وعدد من كبار القيادات العسكرية مجمل الاوضاع الامنية في البلاد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح يزور مقر وزارة الدفاع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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