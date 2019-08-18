قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

2019/08/18 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت سلسلة مداهمات، واعتقلت 10 مواطنين من مناطق عدة.ففي بيت لحم، اعتقلت قوات العدو أسيرا محررا عقب مداهمة منزله في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، كما داهمت منزل أسير آخر بمنطقة […]

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