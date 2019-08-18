2019/08/18 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان المرجع الديني الإيراني آية الله حسين نوري همداني الممارسات اللاإنسانية التي ترتكبها السلطات الهندية في كشمير، داعياً أحرار العالم لعدم التزام الصمت حيال هذه الجرائم, وإلى إنهاء ارتكاب المجازر والحصار العسكري.وفي برقية وجهها آية الله الهمداني بهذا الشأن أعرب عن أسفه للتطورات الجارية في كشمير وصمت الأوساط الدولية والمنظمات المتشدقة بحقوق الإنسان حيالها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ “نوري الهمداني” يدين الممارسات اللاإنسانية التي ترتكبها السلطات الهندية في كشمير النعيم نيوز.

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