خلال لقائه السفير الامريكي ..علاوي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب

2019/08/18 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس المنبر العراقي اياد علاوي اهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين العراق والولايات المتحدة في دعم وتقوية قدرات القوات العراقية ومنع اي فرص لعودة الإرهاب .وشدد علاوي خلال لقائه اليوم السفير الامريكي ماثيوتولر على ضرورة احترام السيادة وعدم السماح بالتدخل في شؤون البلدان الأخرى, موضحا ان العراق يرفض بشكل قاطع ان يكون منطلقا […]

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