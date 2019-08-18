ظريف لولي عهد الكويت: نحن وانتم باقون في المنطقة والغرباء سيرحلون عنها

2019/08/18 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال لقائه ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح :” نحن وانتم باقون في هذه المنطقة والغرباء سيرحلون عنها “.وذكرمصدر ان ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل بقصر بيان اليوم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته […]

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