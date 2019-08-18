2019/08/18 | 14:37

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عبد المهدي يتسلم ملفات فساد "كبيرة وخطيرة جداً" حول عقارات الدولة

تأریخ التحریر: : 2019/8/18 14:36

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