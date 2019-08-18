تحرير فتاة ايزيدية بعد 5 أعوام من الإختطاف

2019/08/18 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن صباح اليوم الأحد، عن تحرير فتاة ايزيدية، من مخيم الهول بسوريا، كان قد تم خطفها مع الألاف من النساء {واطفالهن} الايزيديات الأخريات على يد عناصر داعش الارهابي عام 2014، من قضاء سنجار/ شنكال في محافظة نينوى شمال العراق ونقلهن الى المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم الارهابي في كل من سوريا والعراق .

وفِي حديث صحفي، أكدت "إيمان عيدو" وهي ابنة عّم الفتاة التي تم تحريرها، انها من اهالي قرية حردان واسمها "نورة اسماعيل خلف" وتبلغ من العمر 20 عام.وأضافت عيدو، "إبنة عمي تلقت المستلزمات الطبية وغيرها وانها الان لدى البيت الايزيدي في سوريا وبأمان وسيتم تسليمها لنا فيما بعد".وأشارت عيدو الى ان "ابنة عمي تم أسرها مع جميع أفراد عائلتها اثناء غزوة داعش لقضاء شنكال، حيث تحرر بعض من أفراد عائلتها والى الان لا يزال 5 أشخاص من عائلتها مفقودين".



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