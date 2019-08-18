جيجي حديد تثير الجدل بعد تعرضها للسرقة في اليونان

2019/08/18 | 14:44

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(المستقلة)..بعد أن تعرضت للسرقة، قطعت عارضة الأزياء أجازتها و أعلنت أنها لن تعود مجدداً إلى هناك

كانت جيجي حديد تستمتع بقضاء إجازة على الجزيرة اليونانية الساحرة ميكونوس للإحتفال مع أخواتها بيلا ومارييل وبعض من صديقاتها المقربات بعيد ميلاد اختها ألانا ال34، وفي ذلك الأثناء كانت تلتقط وتنشر صور وفيديوهات رائعة والتي لا يسعنا سوى أن نغبطها عليها.

ولكن على ما يبدو لم تسر الأمور على ما يرام بقية الإجازة فقد حصل ما لم يكن في الحسبان فقد نشرت جيجي على حسابها الجديد @gisposable (الذي تستعمله حصرياً للقطات على كاميرا ذات فيلم وللاستعمال الواحد فقط) صورة سيلفي مطابقة لها و كتبت معلقة عليها “لا تدعوا الإنستغرام يخدعكم.



لقد تعرضت للسرقة و لن أعود مجدداً.



لا أنصحكم بهذا المكان قوموا بصرف نقودكم في مكان أخر.” لقد تم خداعنا بالفعل على الانستغرام.

وقد شرح والدها محمد حديد لاحقاً ملابسات الحادثة إلى موقع TMZ قائلاً أن الفتيات كن قد خرجن بصحبة حراسهن الشخصيين ولدى عودتهن إلى البيت تفاجأن بأن المكان قد تم اقتحامه لسرقة أغراضهن الشخصية.

وعبر حديد عن سعادته بأنه لم يصبهن أي مكروه على الرغم من استياء ابنته جيجي الكبير لما حصل .



وتشير التقارير أنه كان من ضمن الأغراض المسروقة المجوهرات و الملابس و الحقائب و نظارات الشمس.

بعد وقوع الحادثة قطعت جيجي وبيلا إجازتهما لتستقلا طائرة خاصة عائدتين لديارهم.

تعرضت جيجي لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الإجتماعي لإلقائها اللوم على بلد بأكمله بسبب حادث واحد.



وبعد أن تلقت ردود فعل عنيفة وأثارت الجدل بسبب تعليقها المبدئي ، علقت لاحقًا على الصورة نفسها شارحة حقها في إبداء رأيها وتحذير الناس موضحةً أنه في الليلة ذاتها تمت سرقة أكثر من 30 منزل هناك مع الافتقار إلى الإجراءات الأمنية التي توفر حماية الجميع وختمت بأن من لا يروقه اففصاح عن الإحداث الفعلية فهذه مشكلته.

المصدر: harpersbazaararabia

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