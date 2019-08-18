2019/08/18 | 14:45

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السياسية

الأحد 18 أغسطس 2019 | 02:19 مساءً | عدد القراءات : 20

تعيين اكرم جودة بمنصب النائب الاول لمحافظ ذي قار (وثيقة)

بغداد/..



وافق محافظ ذي قار وكالة، على تعيين اكرم جودة بمنصب النائب الاول للمحافظ اباذر عمر.

ونصت وثيقة تحمل توقيع المحافظ وكالة اباذر عمر، على "قبول استقالة عادل عبد الحسين، من منصب النائب الاول لمحافظ ذي قار، وتعيين اكرم جودة شيال بدلا عنه لشغل المنصب".

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