المرعيد يعلن اعادة اعمار 680 منزلا داخل مدينة الموصل القديمة

2019/08/18 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى

اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد البدء باعادة اعمار منازل متضررة خلال العمليات العسكرية في مدينة الموصل القديمة.

وقال المرعيد في تصريح صحفي تابعته

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